الوزير سكوري: الهم الأول للحكومة هو التشغيل

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن محور التشغيل يعد الهم الأول للحكومة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن البرنامج الحكومي صيغ بشكل جديد، وأقر على أن سياسة التشغيل ستكون مركزية ومحورية في السياسة الاقتصادية للحكومة.

وأضاف سكوري، أن الحكومة ستتوفر في القريب العاجل على حكامة من نوع جديد، بحيث ستعمل الوزارة مع كافة الوزارات والقطاعات لخلق مناصب شغل.

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