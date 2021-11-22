الوزير سكوري: الهم الأول للحكومة هو التشغيل
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن محور التشغيل يعد الهم الأول للحكومة.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن البرنامج الحكومي صيغ بشكل جديد، وأقر على أن سياسة التشغيل ستكون مركزية ومحورية في السياسة الاقتصادية للحكومة.
وأضاف سكوري، أن الحكومة ستتوفر في القريب العاجل على حكامة من نوع جديد، بحيث ستعمل الوزارة مع كافة الوزارات والقطاعات لخلق مناصب شغل.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
3 تعليقات
باينة و الدليل قرار وزير التعليم.
وماذا عملت السيد الوزير مع نظيرك في التعليم الذي أقصى شريحة كبيرة من المجازين بسبب السن.كلمة حق تقال أمام ممثلي الامة لانك مسؤولا في التشغيل.اذا كان عامل السن يقصي من الوظيفة العمومية فيجب تطبيقه على نفسه لأنه تجاوز سن التقاعد وفشل في استمالة فرنسا للاعتراف بالصحراء المغربية أيام كان سفيرا لديها.
لاشيء يلوح في الأفق.
تبيعون الوهم وتلعبون على الوقت.
مادا تنتظرون فالبطالة وصلت مستويات مقلقة وانتم مازلتم ترسلون خطاب تلو الخطاب.