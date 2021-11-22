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رئيس وزراء هولندا: المتظاهرون ضد القيود الوبائية “حمقى”

2021-11-22 / 3:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

انتقد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الاثنين، الاحتجاجات التي استمرت ثلاث ليال بسبب إجراءات مكافحة “كوفيد 19” ووصفها بأنها “عنف خالص” من قبل “حمقى” وتعهد بمحاكمة المسؤولين.

وقال رئيس الوزراء إن أعمال الشغب التي اندلعت في عدة مدن في أنحاء البلاد، منذ يوم الجمعة، “ما هي إلا عنف محض تحت ستار الاحتجاج”، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن وسائل إعلام محلية.

وأضاف روته أنه سيدافع دائما عن الحق في الاحتجاج، لكنه “لن يقبل أبدا أن يستخدم الحمقى العنف الخالص”، على حد قوله.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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