تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين.
ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
21 تعليقات
هناك مظاهرات في أماكن متفرقة من العالم و الحكومة لا تريد استخلاص الدروس.
لايمكن استعباد البشرية و لا يمكن التستر على الإخفاقات الاجتماعية و القيام بتمويهات من أجل تغييب الأنظار عما هو جوهري. لا ينبغي تنفيذ تعليمات البنك الدولي بشكل أعمى. حذاري من اللعب بالنار.
بعدما ان قولنا الحمدلله أن مسلسل كوفيد 19 كورونا انتهت حلقاته والأن تريدون الرجوع الى الطوارئ الصحية.نحن ممتنعين كليا…..
أصلا فرارتهم التافهة تكون بيوم الخميس على الساعة 12ليلاههههههههههه.
بعدما انتعش الاقتصاد الوطني الآن تريد منا الرجوعة إلي الطوارئ الصحية حسبي الله ونعم الوكيل.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم على قرارتكم التافهة التي دمرتنا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
حتى دعمكم للطبقة الكادحة والفقيرة ووعودكم الكاذبة التي وعادتون بها مجرد كلام فقط… والأن تريدون الاغلاق مرة أخرى.
بعد انتهائها من جائحة كورونا التي دمرتنا اقتصاديا.الان تريد الحكومة الجديدة ان تدمرنا من جديد.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
إذا اخذتم هذآ القرار فالمغرب سيكون في التدمير الشامل الاقتصادي والاجتماعي بمعنى الكلمة…
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب امين.
نحن غير موافقين على قراراتكم العشوائية التي تؤدي بنا إلى الدمار الاقتصاي والنفسي بصفة نهائية
يجب إلغاء الطوارئ الصحية ونريد الرجوع الى الحياة الطبيعية وهذا هو الأهم عندنا ولاداعي لتصريحاتكم التافهة.
إنها حكومة ديكتاتورية تريد السيطرة علينا بكل شتى الطرق حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
لقد خسر القطاع السياحي بالمغرب اكثر ما تتصورون وواعدتمون بالتعويض اين هو مجرد كلام ووعود وهمية فقط.وووووووو.
يا حكومة الجديدة هذآ عار عليكم .تريدونا تدفنون ونحن على قيد الحياة لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن نريد التغير والاصلاح وانتم همكم الوحيد هو استرجاع الطوارئ الصحية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
انتم تقومون بما تفعله أوروبا هههههههههههه ولكن هم متوفرين على الوسائل الإجتماعية والاقتصادية لمصلحة مواطنيهم وأنتم ماذا لديكم إلا وجع راس فقط.
أين هو الدعم المادي لمساعدة الاراميل والمسنين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تتظاهرون فقط بالوعود الكاذبة فنفسيتنا لم تعد تتحمل ذالك.نريد التغير والاصلاح……
كلنا نتخبط في هذآ الوباء ولكن يجب التغلب عليه بطرق أخرى وليس بالطوارئ.. هذآ حرام وظلم وقهر في حقنا…
إنها طغوطات تمارسها علينا الحكومة الجديدة لتدسنا بها …. لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ببساطة هذه الحكومة الجديدة تجعلنا تحث الحذاء هههههههههههه.