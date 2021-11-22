حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي

2021-11-22 / 2:24 مساءً
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين.

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫21 تعليقات

  1. هناك مظاهرات في أماكن متفرقة من العالم و الحكومة لا تريد استخلاص الدروس.
    لايمكن استعباد البشرية و لا يمكن التستر على الإخفاقات الاجتماعية و القيام بتمويهات من أجل تغييب الأنظار عما هو جوهري. لا ينبغي تنفيذ تعليمات البنك الدولي بشكل أعمى. حذاري من اللعب بالنار.

  2. بعدما ان قولنا الحمدلله أن مسلسل كوفيد 19 كورونا انتهت حلقاته والأن تريدون الرجوع الى الطوارئ الصحية.نحن ممتنعين كليا…..

  6. حتى دعمكم للطبقة الكادحة والفقيرة ووعودكم الكاذبة التي وعادتون بها مجرد كلام فقط… والأن تريدون الاغلاق مرة أخرى.

  7. بعد انتهائها من جائحة كورونا التي دمرتنا اقتصاديا.الان تريد الحكومة الجديدة ان تدمرنا من جديد.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  9. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب امين.

  16. انتم تقومون بما تفعله أوروبا هههههههههههه ولكن هم متوفرين على الوسائل الإجتماعية والاقتصادية لمصلحة مواطنيهم وأنتم ماذا لديكم إلا وجع راس فقط.

  17. أين هو الدعم المادي لمساعدة الاراميل والمسنين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تتظاهرون فقط بالوعود الكاذبة فنفسيتنا لم تعد تتحمل ذالك.نريد التغير والاصلاح……

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