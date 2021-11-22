في ذكرى وفاته …هشام بهلول يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي هشام بهلول رسالة مؤثرة لوالده الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” بمناسبة ذكرى وفاته الثانية.

و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بوالده مرفوقة بالتعليق التالي:”إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى…

في 20 نونبر 2019 دفناك والدي الغالي …”

و واصل قائلا:”أتذكرك ست مرات باليوم داعيا الله لك بالرحمة والمغفرة وان يتجاوز عنك، وبأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، وأن يجعل مرضك غافرا لكل ذنوبك ويشفع لك في دخول الفردوس الأعلى….

أللهم تقبل دعائي لوالدي ( علي البهلول) وأعِني على عدم إهماله أو نسيانه، فقد أقسمت بإسمك الجليل أن ألتزم به في كل صلواتي…”

و أضاف:”اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا ..

اللهم من كان منهما حياً فأطل في عمره، وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، ومن كان منهما ميتاً فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا اللهم به في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب”.

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