مراكش : إفتتاح الندوة الجهوية حول: ” ترشيد الاعتقال الاحتياطي”

هبة بريس : مراكش

ترأس الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، صباح اليوم الاثنين بأحد الفنادق المصنفة بمراكش ، افتتاح الدورة التكوينية الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات. وسيشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية خبراء مغاربة وأجانب.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

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