الملك يبرق ميشال عون: “متمنياتنا بالتقدم والازدهار للشعب اللبناني”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب اللبناني بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والوئام والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أجدد لفخامتكم مدى تقديري لأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل إثراء علاقتنا الثنائية، والرقي بها إلى مستوى تطلعاتنا شعبينا الشقيقين”.

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