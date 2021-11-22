الصورة تعبيرية

عملاق الأسلحة الإسرائيلية يعلن اقتناء المغرب لأقوى نظام مضاد للطائرات الحربية

2021-11-22 / 12:22 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة “سكايلوك سيستم” الإسرائيلية باعتبارها من بين أكبر شركات صناعة الأسلحة الحربية في العالم اقتناء المملكة المغربية لنظام “سكايلوك” المضاد للطائرات العسكرية دون طيار.

إعلان عملاق الأسلحة الإسرائيلية هذا الخبر جاء تزامنا و انعقاد معرض دبي للطيران بالإمارات، حيث أكدت الشركة السالفة الذكر وفقا لمنابر إعلامية دولية أن المغرب وقع عقد صفقة لاقتناء أحد أقوى الأنظمة الدفاعية المضادة لطائرات الدرون الحربية.

و أوضحت “سكايلوك سيستم” أن هذا النظام الدفاعي الصعب الاختراق و الذي يعتبر من بين أقوى الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات الحربية المسيرة عن بعد، نال ثقة 27 دولة من بين كبريات دول العالم و منها المغرب و الإمارات و كوريا الجنوبية و هي الدول التي اقتنته مؤخرا.

وقال إيتزك هوبر بصفته الرئيس التنفيذي لشركة “سكايلوك سيستم” للصناعات الحربية أن النظام الدفاعي الذي اقتناه المغرب و دول أخرى هو نظام فعال للغاية و يوفر حماية فردية و واسعة ضد التهديد المتزايد للطائرات بدون طيار الهجومية.

هذا و أكدت الشركة ذاتها أنها تعمل بمعية مختلف شركائها في العالم على تحديث و تقوية أنظمة الدفاع الجوي، حيث تحرص على تقديم آخر ما تمت صناعته من أنظمة حربية مع الدول الصديقة و الشريكة لحماية الأمن القومي من كل التهديدات الخارجية.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي

تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي

2021-11-22 / 2:24 مساءً
Photo of الملك يبرق ميشال عون: “متمنياتنا بالتقدم والازدهار للشعب اللبناني”

الملك يبرق ميشال عون: “متمنياتنا بالتقدم والازدهار للشعب اللبناني”

2021-11-22 / 12:49 مساءً
Photo of الحافظي: استثمرنا 30 مليار درهم في الماء والكهرباء والتطهير السائل بالأقاليم الجنوبية

الحافظي: استثمرنا 30 مليار درهم في الماء والكهرباء والتطهير…

2021-11-22 / 12:17 مساءً
Photo of المنتظم الدولي يعتبر الدولة الجزائرية منتهكة لحقوق الانسان

المنتظم الدولي يعتبر الدولة الجزائرية منتهكة لحقوق الانسان

2021-11-22 / 11:58 صباحًا
Photo of مرة أخرى.. الجيش الجزائري يهاجم ساكنة مخيمات تندوف بالرصاص

مرة أخرى.. الجيش الجزائري يهاجم ساكنة مخيمات تندوف بالرصاص

2021-11-22 / 9:51 صباحًا
Photo of المغرب يندد بالوضع المأساوي للمحتجزين بمخيمات تندوف

المغرب يندد بالوضع المأساوي للمحتجزين بمخيمات تندوف

2021-11-21 / 6:07 مساءً
Photo of تحديد سن مباريات التعليم…محلل سياسي يعدد الخروقات التي طالت الدستور

تحديد سن مباريات التعليم…محلل سياسي يعدد الخروقات التي طالت…

2021-11-21 / 9:49 صباحًا
Photo of البرلماني السيمو :قرار بنموسى بخصوص شروط مباراة التعليم خطط له قبل أربع سنوات (فيديو)

البرلماني السيمو :قرار بنموسى بخصوص شروط مباراة التعليم خطط…

2021-11-20 / 6:05 مساءً
Photo of العثماني: تصنيف بريطانيا ل”حماس” حركة إرهابية انحياز للاحتلال الإسرائيلي

العثماني: تصنيف بريطانيا ل”حماس” حركة إرهابية انحياز للاحتلال الإسرائيلي

2021-11-20 / 5:04 مساءً
Photo of جون افريك: فرنسا تفاوض المغرب للإفراج عن رجل أعمال متهم بتهريب المخدرات

جون افريك: فرنسا تفاوض المغرب للإفراج عن رجل أعمال…

2021-11-20 / 3:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق