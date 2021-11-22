عملاق الأسلحة الإسرائيلية يعلن اقتناء المغرب لأقوى نظام مضاد للطائرات الحربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة “سكايلوك سيستم” الإسرائيلية باعتبارها من بين أكبر شركات صناعة الأسلحة الحربية في العالم اقتناء المملكة المغربية لنظام “سكايلوك” المضاد للطائرات العسكرية دون طيار.

إعلان عملاق الأسلحة الإسرائيلية هذا الخبر جاء تزامنا و انعقاد معرض دبي للطيران بالإمارات، حيث أكدت الشركة السالفة الذكر وفقا لمنابر إعلامية دولية أن المغرب وقع عقد صفقة لاقتناء أحد أقوى الأنظمة الدفاعية المضادة لطائرات الدرون الحربية.

و أوضحت “سكايلوك سيستم” أن هذا النظام الدفاعي الصعب الاختراق و الذي يعتبر من بين أقوى الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات الحربية المسيرة عن بعد، نال ثقة 27 دولة من بين كبريات دول العالم و منها المغرب و الإمارات و كوريا الجنوبية و هي الدول التي اقتنته مؤخرا.

وقال إيتزك هوبر بصفته الرئيس التنفيذي لشركة “سكايلوك سيستم” للصناعات الحربية أن النظام الدفاعي الذي اقتناه المغرب و دول أخرى هو نظام فعال للغاية و يوفر حماية فردية و واسعة ضد التهديد المتزايد للطائرات بدون طيار الهجومية.

هذا و أكدت الشركة ذاتها أنها تعمل بمعية مختلف شركائها في العالم على تحديث و تقوية أنظمة الدفاع الجوي، حيث تحرص على تقديم آخر ما تمت صناعته من أنظمة حربية مع الدول الصديقة و الشريكة لحماية الأمن القومي من كل التهديدات الخارجية.

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