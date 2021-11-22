مجازون يحرقون شواهدهم وطلبة يقاطعون محاضراتهم.. قرار بنموسى يصدم الشباب

هبة بريس الرباط

لا زالت ردود أفعال الشباب بخصوص قرار وزارة التربية الوطنية المتعلقة بالترشح لمباريات التدريس، تتزايد يوما بعد آخر.

وفي هذا الصدد، نشر عدد من الطلبة المجازين صورا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لعملية حرقهم وتمزيقهم لشواهدهم الجامعية ردا على قرار بنموسى.

من جهتهم، قرر عدد من الطلبة مقاطعة حضور محاضراتهم بالجامعات، لافتين أن بنموسى قضى على حلمهم بالحصول على الإجازة والتقدم لمباريات التعليم وضمان فرصة شغل محترمة في هذا البلد.

هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية، أعلنت قبل يومين، عن شروط جديدة تهم المترشحين لمباريات التعليم، وتتمثل في عملية الانتقاء وتحديد السن في 30 عاما.

ورغم انتقادات وردود أفعال شريحة كبيرة من المغاربة على القرار، أكد مصدر مطلع لهبة بريس، أن الحكومة لا تنوي التراجع عن هذا القرار.

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