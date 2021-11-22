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جريمة بشعة تهز القنيطرة.. شابان يقتلان شخصا والأمن يوقفهما

2021-11-22 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمدینة القنيطرة، من توقيف شخصين یبلغان من العمر 20 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضیة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

و تشير المعطیات الأولية للبحث ٕالى دخول المشتبه فيهما في خلاف مع الضحية ليلة السبت بالقرب من منزله بمنطقة “الساكنیة” بمدینة القنيطرة، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الابيض ،وذلك لأسباب تعكف حاليا الأبحاث على تحدیدها، مما تسبب في وفاته فوره وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها بشكل فوري عناصر الشرطة القضائية من تحدید هویة المشتبه فيهما، قبل توقيفهما تباعا بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم ­الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظریة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النیابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضیة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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