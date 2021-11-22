الوالي امهيدية وسفير اسرائيل بالمغرب يزوران مريضا اسرائيليا بمستشفى طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

حل رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب، دافيد غوفرين، بمدينة طنجة ، مساء اليوم الأحد، في زيارة قادته رفقة والي الجهة ، محمد امهيدية ، الى مستشفى محمد الخامس الجهوي وسط استنفار أمني شديد .

وبحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع هبة بريس فان زيارة رئيس الدبلوماسية الاسرائيلي للمركز الاستشفائي محمد الخامس الجهوي بطنجة، جاءت للاطمئنان حالة الحالة الصحية لمواطن اسرائيلي يتواجد بقسم العناية المركزة إثر تعرضه لحادث عرضي منذ أيام .

وشهد محيط المركز الاستشفائي استنفارا أمنيا لتأمين زيارة السفير الاسرائيلي المرفوق بوفد دبلوماسي رفيع وفق ماأكدته مصادرنا.

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