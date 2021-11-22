الوالي امهيدية وسفير اسرائيل بالمغرب يزوران مريضا اسرائيليا بمستشفى طنجة

2021-11-22 / 12:05 صباحًا
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هبة بريس - مكتب طنجة

حل رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب، دافيد غوفرين، بمدينة طنجة ، مساء اليوم الأحد، في زيارة قادته رفقة والي الجهة ، محمد امهيدية ، الى مستشفى محمد الخامس الجهوي وسط استنفار أمني شديد .

وبحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع هبة بريس فان زيارة رئيس الدبلوماسية الاسرائيلي للمركز الاستشفائي محمد الخامس الجهوي بطنجة، جاءت للاطمئنان حالة الحالة الصحية لمواطن اسرائيلي يتواجد بقسم العناية المركزة إثر تعرضه لحادث عرضي منذ أيام .

وشهد محيط المركز الاستشفائي استنفارا أمنيا لتأمين زيارة السفير الاسرائيلي المرفوق بوفد دبلوماسي رفيع وفق ماأكدته مصادرنا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. اش بغا يكون هذ اليهودي المريض حتى يزوره شخصيات المدينة والمستشفيات المغربية مملوءة بالمرضى المسلمين ولا من يتسوق لهم ولا من يعتبرهم،

  2. ما هذا يا هذا؟
    استنفار أمني على مواطن اسراءيلي اصيب بوكو.
    كم نحتاج من استنفارات لنحصي مواطنينا الذين يءنون في صمت في المستشفيات.
    شخص بحجم والي يوقف اشغاله لزيارة مريض لانه اسراءيلي.
    اللهم لا نطلب منك رد القضاء وانما اللطف فيه.

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