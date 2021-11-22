الملكة إليزابيث الثانية تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

2021-11-22 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة “بي.إيه” البريطانية للأنباء أن الملكة إليزابيث الثانية حضرت مراسم تعميد اثنين من أحفادها، بعد 4 أيام من ظهورها لأول مرة علنا منذ قضائها ليلة في مستشفى.

وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما اليوم هو نجل الأميرة أوجيني ابنة الأمير أندرو والآخر هو ابن زارا تندال ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لملكة بريطانيا، فيما لم يصدر يعلق من قصر “باكنغهام” على التقرير.

وأمضت الملكة البالغة 95 عاما، ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضي، في ما وصفها القصر بأنها “فحوص أولية” بعد مرض لم يتم الكشف عنه، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

والتقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم في منزلها بقلعة “وندسور”، وتتجاذب أطراف الحديث مع رئيس هيئة أركان الدفاع الأسبوع الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تطلب من رئيس بوركينا فاسو التدخل للافراج عن القافلة العسكرية المحتجزة

فرنسا تطلب من رئيس بوركينا فاسو التدخل للافراج عن…

2021-11-22 / 8:30 صباحًا
Photo of ليبيا.. المدعي العام يطالب بوقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر

ليبيا.. المدعي العام يطالب بوقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام…

2021-11-21 / 10:29 مساءً
Photo of هل دخلت في أزمة غاز ؟ ..الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

هل دخلت في أزمة غاز ؟ ..الحكومة الجزائرية تلزم…

2021-11-21 / 9:13 مساءً
Photo of بوتين يتلقى جرعة”سبوتنيك لايت” ويعلن تطوعه لاختبار لقاح جديد عليه

بوتين يتلقى جرعة”سبوتنيك لايت” ويعلن تطوعه لاختبار لقاح جديد…

2021-11-21 / 8:14 مساءً
Photo of الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية

الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية

2021-11-21 / 6:31 مساءً
Photo of منظمة حقوقية عالمية: إسرائيل قتلت 77 طفلا فلسطينيا عام 2021

منظمة حقوقية عالمية: إسرائيل قتلت 77 طفلا فلسطينيا عام…

2021-11-21 / 5:11 مساءً
Photo of فرنسا تحذر من تطور “مفاجئ” لموجة كورونا الخامسة

فرنسا تحذر من تطور “مفاجئ” لموجة كورونا الخامسة

2021-11-21 / 4:44 مساءً
Photo of تشيلي: الناخبون يصوتون في أكثر انتخابات رئاسية إثارة للانقسام منذ 1990

تشيلي: الناخبون يصوتون في أكثر انتخابات رئاسية إثارة للانقسام…

2021-11-21 / 3:34 مساءً
Photo of السودان.. اتفاق سياسي يعيد عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء

السودان.. اتفاق سياسي يعيد عبد الله حمدوك إلى رئاسة…

2021-11-21 / 3:03 مساءً
Photo of كورونا”.. الحكومة البلجيكية تعطي الضوء الأخضر لإجبارية تلقيح العاملين في قطاع الصحة

كورونا”.. الحكومة البلجيكية تعطي الضوء الأخضر لإجبارية تلقيح العاملين…

2021-11-21 / 2:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق