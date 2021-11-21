البطولة الاحترافية ..مولودية وجدة يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي

هبة بريس -

تعادل فريق مولودية وجدة مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدف لمثله، في المبارة التي جمعتهما ،اليوم الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم منافسات الدورة ال11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

ونجح فريق الدفاع الحسني الجديدي في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، بعدما كان منهزما في الشوط الأول.

وسجل هدف فريق مولودية وجدة زكرياء بحرو (د 13)، فيما عدل النتيجة للدفاع الحسني الجديدي عبد الفتاح حدراف (د 72 ض ج).

واحتل فريق مولودية وجدة ،عقب هذه النتيجة، المركز ال11 برصيد 10 نقاط، فيما ارتقى فريق الدقاع الحسني الجديدي إلى المركز السادس بمجموع 16 نقطة.

وفي الدورة المقبلة يواجه فريق مولودية وجدة مضيفه فريق سريع وادي زم يوم الخميس، فيما يلتقي الدفاع الحسني الجديدي مع الفتح الرياضي يوم الأربعاء.

البطاقة التقنية :

– البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” (الدورة ال11).

– مولودية وجدة – الدفاع الحسني الجديدي 1-1 (الشوط الأول 1-0).

– الملعب الشرفي بوجدة.

– انطلاق المباراة على الساعة الرابعة زوالا.

– حكم المباراة : نور الدين الجعفري.

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