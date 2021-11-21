هل دخلت في أزمة غاز ؟ ..الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة
هبة بريس - وكالات
ألزمت الحكومة الجزائرية البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة PVC البلاستيكية، الامر الذي أثار جدلا واسعا في الجزائر بخصوص امكانية دخول البلاد في أزمة غاز رغم ان الجارة الشرقية تنتج الغاز الطبيعي .
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، وإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية .
وأكدت الحكومة الجزائرية في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.
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2 تعليقات
سياسة الجزاءر لم تكن صاءبة ولا واقعية ولا مدروسة ولا رشيدة منذ بداية استقلالهم علم 1962 والى الان.وذلك الاسباب الآتية:
_سياسة النظام العسكري في الجزائر تتجلى في امرين اثنين:
1_ التكبر والعجرفة والاكاذيب على الشعب و العامه بالغرور بان الجزاءر هي اكبر واعظم واحسن من كل دول العالم وبان ا
1) المواطن الجزاءري هو خير وافظل من كل البشر على وجه الارض.
2) جعلوا من المغرب بعبعا وعدوا وهميا للجزاءريين بدون اية حجج ولا براهين لكي يلهوه عن المشاكل الداخلية للجزاءر وخلقوا مشكل الصحراء لكي قسموا المغرب وي
Vive le Maroc