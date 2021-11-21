هل دخلت في أزمة غاز ؟ ..الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

هبة بريس - وكالات

ألزمت الحكومة الجزائرية البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة PVC البلاستيكية، الامر الذي أثار جدلا واسعا في الجزائر بخصوص امكانية دخول البلاد في أزمة غاز رغم ان الجارة الشرقية تنتج الغاز الطبيعي .

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، وإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية .

وأكدت الحكومة الجزائرية في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.

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