“الهروب الكبير “..القضاء الإسباني يودع المغاربة “الحراكة” السجن

هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة ” ا بي سي ” أن قاضي بمحكمة “انكا” في جزيرة “بالما دي مايوركا” الإسبانية، قرر اول أمس الجمعة، حبس 4 معتقلين في قضية الفرار الجماعي التي نفذها مغاربة فروا من المطار بطريقة منظمة وغير شرعية.

وأضافت الصحيفة أن القاضي قرر تحويل المعتقلين الأربعة للسجن، مع انعدام خيار الكفالة للاستفادة من السراح المشروط، نظرا لخطورة ما اقترفوه من جرائم حسب تقدير المحكمة.

وكان أزيد من 24 شخصا قد نفذوا في وقت سابق عملية “هروب جماعي ” بمطار جزيرة بالما دي مايوركا الاسبانية بعد اضطرار الطائرة التي كانت تقلهم في رحلة بين المفرب وتركيا الى النزول بعد ادعاء احد ركابها تدهور حالته الصحية ، ليتمكن بعدها الامن الاسباني من اعتقال 17 شخصا الى حدود الان

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