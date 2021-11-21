يتم تناوله عبر الحقن.. بريطانيا تقر علاجاً جديداً للإيدز

هبة بريس - وكالات

يستعد الآلاف من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في بريطانيا من عبء تناول حبوب الدواء بصورة يومية، بعد أن أعطى مسؤولو الصحة البريطانيون الضوء الأخضر لعلاج ثوري يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين.

وتوصي مسودة الإرشادات الصادرة عن المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) بتقديم الأدوية المضادة للفيروسات من نوع فيروس نقص المناعة البشرية (إتش أي في HIV) وهما كل من عقار كابوتيغرافير cabotegravir وريلبيفيرين rilpivirine في إنجلترا وويلز عن طريق الحقن بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص، بحسب ما نشر موقع صحيفة الغارديان البريطانية.

كما وافق اتحاد الأدوية الاسكتلندي أيضًا على إعطاء الحقن للبالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في اسكتلندا.

وعلى الرغم من أن فيروس نقص المناعة البشرية ، الذي يهاجم الجهاز المناعي ، لا يزال غير قابل للشفاء، وجد الباحثون أن المرضى الذين خضعوا للعلاج الجديد يمكن أن يصلوا إلى مرحلة تكون فيها كمية جزيئات الفيروس في دمائهم (الحمل الفيروسي) منخفضة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها أو حتى انتقالها بين الأشخاص.

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