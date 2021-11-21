أسفي..إعتقال الجاني الذي قتل صديقه بطريقة بشعة

ع.اللطيف بركة- هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن السلطات الأمنية بمدينة أسفي، قد تمكنت عشية اليوم الاحد من إعتقال المشتبه فيه، بقتل صديقه بواسطة سيف قبل ثلاث أيام بمدينة أولاد التايمة إقليم تارودانت.

وكانت السلطات الأمنية بأولاد التايمة، قد عممت مذكرة بحث وطنية في حق الجاني ، الذي لاذا بالفرار بعد إرتكاب جريمة القتل في حق صديقه ، وطعنه بواسطة سيف على مستوى العنق .

الجاني في الثلاثينات من عمره يتحدر من اولاد التايمة ، من دوي السوابق القضائية في الضرب والجرح ، كما له مذكرة بحث سابقة لدى مصالح الدرك .

ووفق نفس المصادر، فقد تم نقل الجاني عشية اليوم من مدينة أسفي حيث أعتقل، من أجل تسليمه لسلطات اولاد التايمة للاستماع له في المنسوب له قبل إحالته على العدالة .

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