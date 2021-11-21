بوتين يتلقى جرعة”سبوتنيك لايت” ويعلن تطوعه لاختبار لقاح جديد عليه

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقيه جرعة لقاح “سبوتنيك لايت” المعززة ضد فيروس كورونا، واستعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف

وقال بوتين في مستهل لقاء مع دينيس لوغونوف نائب مدير مركز غاماليا للبحوث الفيروسية: “اليوم استجبت لتوصياتكم وتوصيات زملائكم تلقيت لقاح “سبوتنيك لايت” الداعم للتطعيم”.

وأضاف الرئيس الروسي أنه في حالة صحية جيدة ولا يشعر بأي أعراض سلبية للتطعيم.

كما أعرب عن استعداده للتطوع والخضوع لاختبار لقاح أنفي جديد ضد كورونا تم تطويره في مركز غاماليا.

وأوضح لوغونوف أن اختبارات لقاح “سبوتنيك” الجديد عن طريق الأنف، تشارف على الانتهاء.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من اللقاح من شأنها أن تمثل حاجزا مناعيا إضافيا أمام العدوى إلى جانب اللقاح الساري في الوقت الراهن.

وسأله بوتين: “هل يمكنني أن أتطوع لهذه الاختبارات؟”.

فأجاب لوغونوف: “نعم، بالطبع، ولكن عليكم توقيع موافقة خطية على ذلك”.

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