المغرب يحصل على نظام “سكيلوك دوم” الإسرائيلي المضاد للطائرات بدون طيار

2021-11-21 / 7:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية أن المغرب حصل على نظام “Skylock Dome” المضاد للكائرات بدون طيار “الدرون” وذلك على هامش معرض دبي للطيران ، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر في دبي.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية يقوم نظام Skylock Dome بالكشف عن الطائرات بدون طيار غير المصرح بها والتحقق منها وإبطال مفعولها”حيث تم الكشف عن النظام في فبراير 2021 ، في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آيدكس ، وبعد ذلك تم توقيع العديد من الاتفاقيات. في النهاية ، تم شراء Skylock Dome في 27 دولة ، بما في ذلك المغرب والإمارات العربية المتحدة ودول في شرق آسيا ، وفقًا للمصدر نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Skylock Itzik Huber إنه “على عكس الشركات الكبيرة جدًا ، تتخصص Skylock في أنظمة دفاع بسيطة وغير مكلفة نسبيًا وفعالة للغاية وتوفر حماية واسعة ضد التهديد المتزايد للطائرات بدون طيار الهجومية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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