صحف اسبانية ..زوجة زيدان تمنعه من تدريب مانشستر يونايتد

2021-11-21 / 7:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد تواصل في الساعات الماضية مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وذكرت صحيفة “كادينا” الإسبانية، أن زوجة زيدان لا ترغب بالعيش في إنجلترا إلى جانب وجود الحاجز اللغوي، وهو ما يبرر رفض زيدان لتدريب “الشياطين الحمر”.

يذكر أن مانشستر يونايتد، أعلن تولي مايكل كاريك مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة سولشاير عقب الخسارة المريرة أمام واتفورد بنتيجة 4-1.

وتعرض مانشستر يونايتد أمس للخسارة الرابعة في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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