شبيية لشكر: خطوة بنموسى مقامرة وتغطية على إخفاقات

2021-11-21 / 6:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصفت منظمة الشبيبة الاشتراكية القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، بأنه “مقامرة وتغطية على تراكمات من الاخفاقات ” معبرة عن “أسفها الشديد”، و”صدمتها الكبيرة”، إزاء الشروط للجديدة لاجتياز مبايرات “أطر الأكاديميات”.

واعتبرت الشبيبة في بلاغ لها أن قرار بنموسى تضمن حسب تعبيرها العديد من الشروط المجحفة والمنافية لدستور المملكة (الفصل 31) والمخالفة كذلك لقانون الوظيفة العمومية، لافتة الى أن المقاربة التي صيغت بها شروط الأهلية للمباراة مقاربة إقصائية، تحمل في طياتها هواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية.

وطالبت منظمة الشبيبة الاشتراكية، في بلاغ لها، بضرورة الإسراع بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم في المهنة، معبرة عن رفضها معيار تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، لعدم دستوريته ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات وفقا للمادة 4 منه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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