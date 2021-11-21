وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

هبة بريس - وكالات

قالت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الأحد إن الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي فارقت الحياة بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: “ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا”.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله”.

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