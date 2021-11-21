وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض
هبة بريس - وكالات
قالت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الأحد إن الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي فارقت الحياة بعد صراع مع المرض.
ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: “ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا”.
وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله”.
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8 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون.اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يآرب
كانت الفقيدة من عملاقات الزمن الجميل.رحمها الله برحمته.
كل نفس ذائقه الموت رحم الله الفنانة المصرية سهير البابلي.
لقد فقدت الساحة الفنية من أشهر الفنانات المقتدرات.
إنها رحمها الله كانت فنانة ترسم في وجهها الإبتسامة .ولاننسى لها من أشهر مسرحيات(مدرسة المشاغبين.)
كانت الفقيدة تتقن الأدوار الكوميدية بامتياز.
لقد قدمت أدوار ممتازة جدا . إنه زمن الفن الراقي رحمها الله واسكنها فسيح جناته يارب.
لحد الآن لازلنا نشاهد لها مسرحية المدرسة المشاغبين .ولاتمل من مشاهدتها هههههههههههه