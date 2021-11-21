منظمة حقوقية عالمية: إسرائيل قتلت 77 طفلا فلسطينيا عام 2021

هبة بريس _ وكالات

قالت منظمة حقوقية، السبت، إن إسرائيل قتلت 77 طفلا فلسطينيا خلال عام 2021، وتحاكم عسكريا بين 500 و700 طفل سنويا.

جاء ذلك في بيان لـ”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين”، بمناسبة يوم الطفل العالمي، الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأضافت الحركة أنها وثقت “استشهاد 77 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 61 منهم في قطاع غزة، و16 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وتابعت أنه “منذ عام 2000 وحتى اليوم، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 2200 طفل فلسطيني”.

وأضافت أن “الطفل الفلسطيني يعتبر هدفا رئيسا لممارسات الاحتلال اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، على الرغم من كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية”.

ومنذ أكتوبر 2015، وحتى الشهر نفسه من عام 2021، وثقت الحركة “احتجاز 41 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب أوامر الاعتقال الإداري، منهم أربعة أطفال ما زالوا رهن الاعتقال”.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد عدة مرات.

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