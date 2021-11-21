فرنسا تحذر من تطور “مفاجئ” لموجة كورونا الخامسة

2021-11-21 / 4:44 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حذر الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال اتال، الأحد، من أن التطور الحالي للموجة الوبائية الخامسة في فرنسا “مفاجئ”، مشيرًا إلى أن “هناك عناصر يُمكن أن تقلقنا.. وعناصر يمكن أن تجعلنا واثقين”.

وقال أتال لوسائل إعلام عدة “بدأت هذه الموجة الخامسة في شكل مفاجئ”.

وتضاعف عدد الإصابات خلال أسبوع، فسجلت 17,153 إصابة السبت فيما سجلت 9,458 قبل أسبوع.

ويبقى التحدي الأساسي تحديد ما إذا كانت الزيادة بعدد الإصابات ستؤدي إلى الضغط على المستشفيات. غير أن السلطات تربط تراجع الضغط على المستشفيات بارتفاع نسب التلقيح ضد كوفيد-19 الذي يساهم بفعالية كبيرة في الحد من الأشكال الحادة للمرض وبفعالية أقل ضد الإصابات بالمتحورة دلتا.

وتلقى نحو 75% من سكان فرنسا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

ووصل عدد المصابين بكوفيد-19 الموجودين في المستشفيات إلى 7,974 شخصًا السبت منهم 1,333 مريضًا في العناية الفائقة، مقابل 6500 شخص (منهم ألف في العناية الفائقة) قبل شهر.

وتابع أتال “نرى ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الإصابات، لكننا نعلم أيضًا أن لدينا في فرنسا تغطية واسعة في التلقيح ونحن متقدمون نوعًا ما بإعطاء جرعة التعزيز بالمقارنة مع جيراننا”، بحسب ما أورد “فرانس برس”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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