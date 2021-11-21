مستعملا ورق ” الفورماح ” ..قيادي في البيجيدي يقصف بنكيران ( صورة )

هبة بريس _ الرباط

حدا ادريس الثمري البرلماني السابق عن مدينة اسفي حدو ابن كيران مستعملا ورقة الفورماح لمساءلة الامين العام للحزب

وساءل الثمري في رسالة وجهها إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول ” الإجراءات المتخذة لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب في آجاله القانونية وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.

وجاء في نص عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية صوت بتاريخ 30 أكتوبر 2021 بالرفض على مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب بسنة عن موعده المحدد”.

ومعلوم ان بنكيران أثار خطه الذي كتب به “إعلام” تجميد عضويته وقطع علاقته مع “إخوانه” الوزراء، سخرية كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ دعا بعضهم إلى التطوع من أجل شراء طابعة له ليجنّب القراء مشقة قراء خطه الرديء.

وسخر آخرون من كتابته مواقفه السياسية على الورق الذي يلفّ فيه البقالة الزبدة، أو ورق “النيبرو” كما وصفه أحد المعلقين.

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