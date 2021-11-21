مستعملا ورق ” الفورماح ” ..قيادي في البيجيدي يقصف بنكيران ( صورة )

2021-11-21 / 4:01 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

حدا ادريس الثمري البرلماني السابق عن مدينة اسفي حدو ابن كيران مستعملا ورقة الفورماح لمساءلة الامين العام للحزب

وساءل الثمري في رسالة وجهها إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول ” الإجراءات المتخذة لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب في آجاله القانونية وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.

وجاء في نص عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية صوت بتاريخ 30 أكتوبر 2021 بالرفض على مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب بسنة عن موعده المحدد”.

ومعلوم ان بنكيران أثار خطه الذي كتب به “إعلام” تجميد عضويته وقطع علاقته مع “إخوانه” الوزراء، سخرية كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ دعا بعضهم إلى التطوع من أجل شراء طابعة له ليجنّب القراء مشقة قراء خطه الرديء.

وسخر آخرون من كتابته مواقفه السياسية على الورق الذي يلفّ فيه البقالة الزبدة، أو ورق “النيبرو” كما وصفه أحد المعلقين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of باحث ..قرار بنموسى من شأنه أن يعصف بمبدأ المساواة في التشغيل

باحث ..قرار بنموسى من شأنه أن يعصف بمبدأ المساواة…

2021-11-21 / 1:35 مساءً
Photo of رحاب : لم يكذب من حذروا هيمنة المال والتكنوقراط على الحكومة”

رحاب : لم يكذب من حذروا هيمنة المال والتكنوقراط…

2021-11-21 / 12:46 مساءً
Photo of مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-11-21 / 12:24 مساءً
Photo of العدوي..”التقييم بحد ذاته ليس ضمانا لنجاح سياسة عامة”

العدوي..”التقييم بحد ذاته ليس ضمانا لنجاح سياسة عامة”

2021-11-21 / 11:02 صباحًا
Photo of العيون-الساقية الحمراء…توقيف 117 مرشحا للهجرة غير الشرعية

العيون-الساقية الحمراء…توقيف 117 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-11-21 / 10:42 صباحًا
Photo of الحموتي : قرار بنموسى يخدم تقويض الحقوق وتقزيمها

الحموتي : قرار بنموسى يخدم تقويض الحقوق وتقزيمها

2021-11-21 / 10:09 صباحًا
Photo of بوبريك : نظام الضمان الاجتماعي في حاجة ماسة إلى إصلاح “مقياسي”

بوبريك : نظام الضمان الاجتماعي في حاجة ماسة إلى…

2021-11-21 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأحد.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-11-21 / 7:00 صباحًا
Photo of مستعينا بGPS والأقمار الاصطناعية..المغرب يستعد لاجراء احصاء عام لساكنته سنة 2024

مستعينا بGPS والأقمار الاصطناعية..المغرب يستعد لاجراء احصاء عام لساكنته…

2021-11-20 / 10:53 مساءً
Photo of إعفاء الأطفال دون 12 عاماً بالقائمة “ب” من فحص “كورونا”و”جواز التلقيح ” لولوج المغرب

إعفاء الأطفال دون 12 عاماً بالقائمة “ب” من فحص…

2021-11-20 / 9:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق