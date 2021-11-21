تشيلي: الناخبون يصوتون في أكثر انتخابات رئاسية إثارة للانقسام منذ 1990

2021-11-21 / 3:34 مساءً
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هبة بريس

توجه الأحد الناخبون في تشيلي للتصويت في أكثر انتخابات رئاسية إثارة للانقسام في البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية عام 1990، والتي يتنافس فيها عضو يميني سابق في الكونغرس مع مرشح يساري دعم الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع.

وتعهد المرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست، وهو كاثوليكي يبلغ من العمر 55 عاما وأب لتسعة أبناء، بمكافحة الجريمة وأشاد “بالإرث الاقتصادي” الليبرالي للديكتاتور السابق أوغستو بينوشيه.

أما المرشح اليساري جابرييل بوريك فهو عضو في البرلمان يبلغ من العمر 35 عاما قاد احتجاجات الطلاب في عام 2011 للمطالبة بتطوير النظام التعليمي في تشيلي، فقد تعهد بإلغاء نموذج عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، مع تعزيز حماية البيئة وحقوق السكان الأصليين.

وبشكل عام يمثل بوريك شريحة كبيرة من السياسيين المحافظين والمنتمين لتيار الوسط الذين هيمنوا على المشهد السياس في تشيلي لعقود.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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