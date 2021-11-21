تشيلي: الناخبون يصوتون في أكثر انتخابات رئاسية إثارة للانقسام منذ 1990

هبة بريس

توجه الأحد الناخبون في تشيلي للتصويت في أكثر انتخابات رئاسية إثارة للانقسام في البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية عام 1990، والتي يتنافس فيها عضو يميني سابق في الكونغرس مع مرشح يساري دعم الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع.

وتعهد المرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست، وهو كاثوليكي يبلغ من العمر 55 عاما وأب لتسعة أبناء، بمكافحة الجريمة وأشاد “بالإرث الاقتصادي” الليبرالي للديكتاتور السابق أوغستو بينوشيه.

أما المرشح اليساري جابرييل بوريك فهو عضو في البرلمان يبلغ من العمر 35 عاما قاد احتجاجات الطلاب في عام 2011 للمطالبة بتطوير النظام التعليمي في تشيلي، فقد تعهد بإلغاء نموذج عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، مع تعزيز حماية البيئة وحقوق السكان الأصليين.

وبشكل عام يمثل بوريك شريحة كبيرة من السياسيين المحافظين والمنتمين لتيار الوسط الذين هيمنوا على المشهد السياس في تشيلي لعقود.

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