الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص بكورونا في أوروبا هذا الشتاء

2021-11-21 / 2:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

رجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التلقيح ضد الفيروس.

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ في تصريح للصحافة، إن المنظمة « قلقة للغاية » من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس.

وتابع أنه « قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة »، موضحا أن « ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي الفيروس ».

وأشار إلى أن « فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء ».

ويأتي هذا التحذير تزامنا مع إعلان عدة دول أوروبية عن تسجيل معدلات قياسية جديدة للإصابات بالفيروس، وفرض إغلاق كامل أو جزئي للحد من انتشاره.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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