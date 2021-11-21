باحث ..قرار بنموسى من شأنه أن يعصف بمبدأ المساواة في التشغيل

هبة بريس _ الرباط

قال محمد النويني، باحث في القانون الانساني الدولي، إن قرار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم من شأنه أن” يعصف بمبدأ المساواة في التشغيل لولوج الوظيفة العمومية، الذي يعتبر من أهم المبادئ التي نصت عليه بيانات حقوق الإنسان الأمريكية سنة 1776 والفرنسية سنة 1789، وتبنته جل الدساتير الدولية”

وسجل الأخير في تدوينة فيسبوكية “هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقه أثناء الولوج إلى الوظيفة العمومية فقط بل يشمل جميع مراحل المسار المهني للموظف، ابتداء من التعيـين إلى نهاية العلاقة الإدارية النظامية بين الموظف والإدارة، وبناء عليه فإن الناس يعتبرون سواسية أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات وفي تحمل التكاليف والمسؤوليات الإدارية، إذ لا يجوز التمييز بين الموظفين بسـبب الرأي أو العقيدة أو اللون أو– اللغة مع استيفاء أي تمييز بينهم لاعتبارات دينية أو سياسية” أو حتى السن”.

واسترسل قائلا “هذا ما أكدته المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 التي تنص على أن “كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”.

وشدد على أن نفس الأمر نصت عليه المادة السادسة من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي بقولها إنه “لا يمكن التفريق بين المواطنين على أساس انتماءاتهم السياسية النقابية أو الفلسفية أو البيئة أو بالنظر إلى جنسهم أو حالته الصحية أو الإعاقة”

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