رحاب : لم يكذب من حذروا هيمنة المال والتكنوقراط على الحكومة”

هبة بريس _ الرباط

أطلقت حنان رحاب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي تدوينة عنونتها ”لم يكذب من حذروا هيمنة مجتمع المال والتكنوقراط على الحكومة”.

وهاجمت البرلمانية السابقة “حنان رحاب”، وزير التعليم “شكيب بنموسى”، بسبب القرار الذي اتخذه، والمتعلق ب”تحديد سن الراغبين في اجتياز مباريات التعليم في أقل من 30 سنة”، حيث أكدت أنه مخالف لقانون الوظيفة العمومية (45 سنة لمن سيرتبون في السلم 10)، ومخالف حتى للقانون الأساسي لأطر الأكاديميات الذي يحدده في 40 سنة.

وتساءلت “رحاب” حول ما إن كانت هذه المذكرة ستلغي قانونا أو مرسوما، وتابعت موضحة: “القريبون من هذا الملف، يعرفون الصراع الذي كان ينشب كل سنة بين باطرونا التعليم الخصوصي والأكاديميات ومراكز التكوين، بسبب أن عددا لا يستهان به من أساتذة التعليم الخاص يفضلون بعد نجاحهم في مباريات التعليم العمومي مغادرة التعليم الخصوصي” ، قبل أن تؤكد أن: “أرباب التعليم الخصوصي كانوا يلجأون إلى القضاء أو التهديد به بناء على أن هناك عقدة تجمع بينهم وبين أولئك الأساتذة”.

وشددت عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” أن: “لوبي المدارس الخاصة نجح عبر هذا القرار في فرض شروطه على مايبدو”، قبل أن تتابع قائلة: “ويبدو أيضا أنه (لوبي المدارس الخاصة) استفاد من قربه من الحكومة التي تعبر عن الباطرونا، ومن تتبع قانون المالية سيعرف كيف نجح الرأسمال الريعي في فرض شروطه”.

واشارت“رحاب” أن: “آلاف الشباب ممن تجاوزوا ثلاثين سنة، كانوا يحضرون للمباراة، ومنهم من أدى ثمن تكوينات خاصة بهذه المباراة”، حيث تساءلت قائلة: “هل من أجل خدمة مصالح لوبي القطاع الخاص يتم التلاعب بآمال خريجي الجامعات وعائلاتهم من ذوي الدخل المحدود؟”، قبل أن تؤكد أنه: “إذا أراد القطاع الخاص أن يحمي ما يعتبره حقا له، فعلى الوزارة قبل أن تقدم له الهدايا، أن تراقب ما يقع فيه من كوارث واستغلال بشع للعاملين فيه، مشيرة إلى أنه: “حتى مش ما كيهرب من دار العرس”.

كما تساءلت ذات المتحدثة قائلة: “هل يعرف السيد شكيب بنموسى ماذا يعني سن الثلاثين في المغرب؟ هل يعرف الآفاق شبه المنعدمة للكليات ذات الاستقطاب المفتوح التي يلجها أغلب أبناء الطبقات الاجتماعية الهشة وحتى المتوسطة؟ وهل بالفعل كان بنموسى ينصت للناس في الجولات التي كان يقوم بها لمختلف مناطق المغرب حين كان على رأس لجنة النموذج التنموي؟.. قبل أن تختم تدوينتها بالقول: “ببساطة، واش هاد الناس عايشين معنا؟!”.

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