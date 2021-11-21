أولاد التايمة : البحث عن مرتكب جريمة قتل بشعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لا زالت المصالح الأمنية بأولاد التايمة إقليم تارودانت، تسابق الزمن من أجل إعتقال أحد المشتبه فيهم بارتكاب جريمة قتل قبل ثلاث أيام بمنطقة الشنينات.

وقالت مصادر الجريدة، أن الجاني المشتبه فيه، قد قام بطعن شاب صديق له، بواسطة سيف على مستوى العنق مما عجل بوفاته، وكان بعض المواطنين المارة من إكتشفوا جتثه بالشارع، ليشعروا المصالح الأمنية بذلك.

المشتبه فيه، بعد ارتكاب الجريمة، لاذا بالفرار الى وجهة غير معلومة، ولازالت مصالح الأمن تتابع أثره في انتظار اعتقاله وتقديمه للعدالة

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