ارداه قتيلا وفر من موقع الحادثة ..درك صفرو يوقف السائق

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية صفرو فرقة كوكبة الدراجين ، يوم أمس السبت من إيقاف شخص ، وذلك بعد ارتكابه لحادثة سير مميتة مع جنحة الفرار بسيارة خفيفة من نوع بيكوب.

وأوضحت مصادرنا أن مصالح الدرك الملكي قد عاينو بتاريخ2021/ 09/10 ، حادثة سير على مستوى طريق لعنوصر ، أسفرت عن إصابة شخص بجروح بليغة على مستوى الرأس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، فيما كانت السيارة المتسببة في الحادثة قد غادرت مكان ارتكابها قبل وصول عناصر الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي فرقة الدراجين قد مكنت من تحديد هوية سائق السيارة المتسببة في الحادث، قبل أن يتأتى توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة المرورية

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