الاعتداء على أسرة حالمة بالهجرة وسلبهم ممتلكاتهم بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

تعرض مرشحون للهجرة السرية لاعتداء خطير صباح اليوم الأحد ، بالسلاح الأبيض، بمنطقة الحرارين من طرف شخص أوهمهم بتهجيرهم نحو الضفة الأخرى .

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فان الضحايا أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بينهم سيدة ينحدرون من مدينة بنسليمان تم استقدامهم الى المنطقة المذكورة من طرف شخص وعدهم بقدرته على تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو احدى الدول الاوربية قبل ان يعتدي على أحد افر الاسرة ويلوذ بالفرار .

وقد تم نقل الشخص المصاب نحو مستشفى محمد الخامس الحهوي لتلقي الاسعافات الضرورية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0