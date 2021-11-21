الاعتداء على أسرة حالمة بالهجرة وسلبهم ممتلكاتهم بطنجة

2021-11-21 / 11:29 صباحًا
1
هبة بريس _ مكتب طنجة

تعرض مرشحون للهجرة السرية لاعتداء خطير صباح اليوم الأحد ، بالسلاح الأبيض، بمنطقة الحرارين من طرف شخص أوهمهم بتهجيرهم نحو الضفة الأخرى .

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فان الضحايا أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بينهم سيدة ينحدرون من مدينة بنسليمان تم استقدامهم الى المنطقة المذكورة من طرف شخص وعدهم بقدرته على تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو احدى الدول الاوربية قبل ان يعتدي على أحد افر الاسرة ويلوذ بالفرار .

وقد تم نقل الشخص المصاب نحو مستشفى محمد الخامس الحهوي لتلقي الاسعافات الضرورية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of أولاد التايمة : البحث عن مرتكب جريمة قتل بشعة

أولاد التايمة : البحث عن مرتكب جريمة قتل بشعة

2021-11-21 / 12:28 مساءً
Photo of ارداه قتيلا وفر من موقع الحادثة ..درك صفرو يوقف السائق

ارداه قتيلا وفر من موقع الحادثة ..درك صفرو يوقف…

2021-11-21 / 12:09 مساءً
Photo of قتيلان وجرحى في اصطدام سيارة و”بيكوب” ضواحي خريبكة

قتيلان وجرحى في اصطدام سيارة و”بيكوب” ضواحي خريبكة

2021-11-21 / 9:35 صباحًا
Photo of سلا..انتحـ ـ ـار زوجين في وقت واحد

سلا..انتحـ ـ ـار زوجين في وقت واحد

2021-11-20 / 11:24 مساءً
Photo of صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ترويج “القرقوبي” بالمدينة القديمة

صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ترويج “القرقوبي” بالمدينة القديمة

2021-11-20 / 4:44 مساءً
Photo of شاب ينهي حياته شنقا ضواحي الفقيه بنصالح

شاب ينهي حياته شنقا ضواحي الفقيه بنصالح

2021-11-19 / 6:54 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف شخص حاول سرقة وكالتين لتحويل الأموال ومحل تجاري

فاس.. إيقاف شخص حاول سرقة وكالتين لتحويل الأموال ومحل…

2021-11-19 / 9:15 صباحًا
Photo of إصابة عاملين بجروح خطيرة إثر سقوط سقف بناية في طور التشييد بفاس

إصابة عاملين بجروح خطيرة إثر سقوط سقف بناية في…

2021-11-18 / 9:04 مساءً
Photo of رياح قوية تتسبب في اعوجاج رافعة واستنفار بميناء طنجة المتوسط

رياح قوية تتسبب في اعوجاج رافعة واستنفار بميناء طنجة…

2021-11-18 / 8:19 مساءً
Photo of القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 6 آلاف قرص طبي مخدر بحوزته

القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 6 آلاف قرص طبي مخدر…

2021-11-17 / 10:45 صباحًا

تعليق واحد

  1. انصح المواطنين ان لا ينخدعوا ويصدقوا امثال هؤلاء النصابة والمجرمين الذين ينصبون على بعض المواطنين السدج ويسلبونهم اموالهم بالباطل لو عرفوا كيف يستثمرون اموالهم في تجارة ببلدهم كان الافضل لهم لكن الاطماع وعدم القناعة بقسمة الله تدفع بالبعض الى المغامرة بحياتهم فهذه هي النتاىج التي يجنونها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق