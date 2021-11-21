العيون-الساقية الحمراء…توقيف 117 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

تم خلال الأيام القليلة الماضية بإقليمي العيون وطرفاية خلال إحباط مجموعة من العمليات من توقيف 117 مرشحا للهجرة غير الشرعية كانوا في طريقهم نحو جزر الكناري، وذلك حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

فبإقليم طرفاية مكنت عملية قامت بها المصالح الأمنية، أمس السبت، على بعد 28 كلم جنوب جماعة اخفنير من ايقاف 18 مرشحا للهجرة السرية من بينهم 8 نساء، وحجز قارب مطاطي مزود بمحرك، و7 براميل بنزين.

كما مكنت عملية قامت بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية، يوم الجمعة من توقيف 7 مرشحين للهجرة السرية، بشقة مفروشة بالعيون، كانوا يتحينون الفرصة للهجرة الى جزر الكناري، وتم حجز الإطارات الهوائية المطاطية التي كانت بحوزتهم.

وحسب المصادر ذاتها فقد تم كذلك، يوم الخميس، بمدينة العيون توقيف 55 مرشحا للهجرة السرية.

كما مكنت عملية أمنية بنفس المدينة، يوم الأربعاء، من توقيف 35 مرشحا للهجرة غير الشرعية وحجز إطارات هوائية مطاطية، وسترات للإنقاذ.

وتم خلال نفس اليوم أيضا اجهاض عملية للهجرة السرية شمال مدينة المرسى بمنطقة طاشمطاش، وتوقيف مرشحين اثنين وحجز قارب مطاطي ومحرك بالإضافة الى 6 براميل بنزين.

وكثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية عملياتها، خلال الأيام الماضية، لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون- الساقية الحمراء، مما ساهم في توقيف عدد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، ضد شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

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