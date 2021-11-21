إصابة 3 أشخاص في “إطلاق نار عرضي” في مطار أمريكي

2021-11-21 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

قالت مديرية أمن النقل (TSA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث بمطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.

وذكرت المديرية، في بيان السبت، أن أحد الركاب أطلق النار من مسدس أثناء تفتيشه.

ووفقا للمديرية، في حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت موسكو)، عثر رجال الأمن أثناء فحص الأمتعة، على “مادة محظورة” في حقيبة أحد الركاب. وبعد أن فتحوا الحقيبة “هرع إليها صاحبها واستل مسدسا أطلق النار على الفور”. وأكد البيان أن “الراكب هرب من المطار واختفى”.

وشددت المديرية على أن الحادث، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح لا تحمل في طياتها الخطر على حياتهم. وبسبب الحادث، أوقفت إدارة المطار الرحلات مؤقتا، لكنها بعد حوالي ساعتين من الحادث، رفعت هذه القيود.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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