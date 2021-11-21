الحموتي : قرار بنموسى يخدم تقويض الحقوق وتقزيمها

2021-11-21 / 10:09 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

اثار قرار وزارة التربية الوطنية تسقيف سن الراغبين في التقدم لمباراة التعليم في 30 جدلا واسعا لدى المغاربة

عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموتي قال أن القرار “اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة، ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب” مشيرا إلى أن ” لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية، يرسخ ثقافة الإقصاء، والتهميش الممنهج”.

واشار الحموني، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن قرار وزارة بنموسى، ” لا يلزمه كسياسي، نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي واجتماعي”.

واعتبر القيادي ذاته أن ” الشعوب المتقدمة تعمل بشعار خبرة الخريجين، وليس بمعالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات، وأصحاب الشواهد، والمغاربة بكل أعمارهم قد أغنوا العالم بقدراتهم، وطاقاتهم، ولا يمكن أن يتحولوا من عاطلين إلى معطلين”.

وأضاف المتحدث، أنه “لا داعي للعض على الفرص المتاحة، وعلى أمل المغاربة في الشغل، كما أن ربط اجتياز المباراة بشرط السن يخدم تقويض الحقوق، وتقزيمها، وهو خرق سافر للقانون الأساسي الذي حدد سن المباراة بين 18 و 40 سنة، وكذلك ضرب لالتزامات النموذج التنموي، وتعويضه بنموذج الظلم الاجتماعي”.

وطالب حموني، الحكومة بالتراجع الفروي عن القرار الذي وصفه ب”المجحف”، قائلا “اصبحنا في حرج بكثرة القرارات المسيئة لبلادنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of العدوي..”التقييم بحد ذاته ليس ضمانا لنجاح سياسة عامة”

العدوي..”التقييم بحد ذاته ليس ضمانا لنجاح سياسة عامة”

2021-11-21 / 11:02 صباحًا
Photo of العيون-الساقية الحمراء…توقيف 117 مرشحا للهجرة غير الشرعية

العيون-الساقية الحمراء…توقيف 117 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-11-21 / 10:42 صباحًا
Photo of بوبريك : نظام الضمان الاجتماعي في حاجة ماسة إلى إصلاح “مقياسي”

بوبريك : نظام الضمان الاجتماعي في حاجة ماسة إلى…

2021-11-21 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأحد.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-11-21 / 7:00 صباحًا
Photo of مستعينا بGPS والأقمار الاصطناعية..المغرب يستعد لاجراء احصاء عام لساكنته سنة 2024

مستعينا بGPS والأقمار الاصطناعية..المغرب يستعد لاجراء احصاء عام لساكنته…

2021-11-20 / 10:53 مساءً
Photo of إعفاء الأطفال دون 12 عاماً بالقائمة “ب” من فحص “كورونا”و”جواز التلقيح ” لولوج المغرب

إعفاء الأطفال دون 12 عاماً بالقائمة “ب” من فحص…

2021-11-20 / 9:35 مساءً
Photo of عبيابة :”تحديد السن في 30 سنة سيمس ببنية التربية والتعليم كاملة

عبيابة :”تحديد السن في 30 سنة سيمس ببنية التربية…

2021-11-20 / 9:11 مساءً
Photo of حزب منيب يرفض قرار بنموسى تحديد شرط 30 سنة لاجتياز “مباراة التعليم”

حزب منيب يرفض قرار بنموسى تحديد شرط 30 سنة…

2021-11-20 / 8:58 مساءً
Photo of الداكي يستنفر وكلاء الملك للتعامل بصرامة مع المعتدين على مهنيي الصحة

الداكي يستنفر وكلاء الملك للتعامل بصرامة مع المعتدين على…

2021-11-20 / 8:12 مساءً
Photo of طنجة..الأمن يوقف سائقين للنقل المزدوج تعمدا الاصطدام

طنجة..الأمن يوقف سائقين للنقل المزدوج تعمدا الاصطدام

2021-11-20 / 6:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق