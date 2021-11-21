قتيلان وجرحى في اصطدام سيارة و”بيكوب” ضواحي خريبكة

هبة بريس _ خريبكة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث اصطدام سيارة خفيفة وثانية من نوع “بيكوب” وقع صباح اليوم الأحد بالطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة ووادي زم.

وقالت مصادر جيدةالإطلاع ان سيارة خفيفة كان على متنها 4 أشخاص اصطدمت بسيارة من نوع “بيكوب” قادمة من بئر مزوي صوب سوق أولاد عبدون وتقل 5 أشخاص، لتنحرف الأولى وتصطدم من جديد بجدار إسمنتي، مما أدى إلى وفاة السائق وأحد مرافقيه، فيما أصيب الاثنان الآخران بجروح خطيرة، فضلا عن كدمات وجروح بسيطة أصيب بها ثالث كان على متن “البيكوب”.

هذا وقد تم نقل الجرحى إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي العلاج، فيما أودعت جثتا الهالكين قسم الأموات، مع فتح عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث المميت.

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