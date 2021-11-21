بلغاريا تنتخب برلمانا جديدا
بلغاريا تنتخب برلمانا جديدا

الانتخابات في بلغاريا .. بدأ التصويت في الجولة الثانية

2021-11-21 / 9:03 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

فتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها حوالي 13 ألف مركز أبوابها، وسيتم التصويت في 399 منها باستخدام آلات خاصة بذلك، وستعمل 750 نقطة اقتراع أخرى في 68 دولة حول العالم.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، أن حوالي 6.7 مليون مواطن يملكون حق التصويت في هذه الانتخابات.

الناخبون في بلغاريا يصوتون في ثالث انتخابات هذا العام في محاولة لكسر الجمود

ويتنافس على منصب رئيس الدولة، في هذه الجولة: الرئيس الحالي رومين راديف الذي رشحته لجنة مبادرة بمشاركة الحزب الاشتراكي البلغاري وبعض المنظمات السياسية الأخرى، وكذلك أناستاس غيردجيكوف رئيس جامعة صوفيا الذي يدعم ترشيحه الحزب الحاكم السابق “المواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا”.

في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 14 نوفمبر، نال راديف​​49.41 ٪ من أصوات الناخبين (1322128 صوتا)، أما غيردجيكوف فحصل على 22.82 ٪ (610710 أصوات).

وللفوز في الجولة الثانية، يجب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات، ولا تؤثر نسبة الإقبال على نتائج التصويت.

وسيتابع حوالي 4 آلاف مراقب مجرى الانتخابات. وستعلن النتائج غير الرسمية الأولى للاقتراع عندما تنتهي مراكز الاقتراع من عملها في الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت موسكو).

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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