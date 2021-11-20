سلا..انتحـ ـ ـار زوجين في وقت واحد
هبة بريس - الرباط
اهتزت مدينة سلا مساء اليوم السبت ، على وقع واقعة انتحار صادمة لزوجين من أعلى سطح إحدى العمارات في حي سكني .
وبحسب مصادر الموقع ، فان الزوج لقي مصرعه في الحين، فيما تم نقل زوجته على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث ادخلت قسم الانعاش ووصفت حالتها بالحرجة جدا .
وخلفت الواقعة صدمة بين ساكنة الحي ، سيما أن الزوجين تركا وراءها أربعة أطفال ، في الوقت الذي انتقلت فيه السلطات المحلية لعين المكان من اجل الوقوف على ظروف الواقعة المأساوية.
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