30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

2021-11-20 / 11:02 مساءً
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هبة بريس- وكالات

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل، إلى ثلاثين مرشحا.

ويأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

وتقدم اليوم فقط سبعة مرشحين للمفوضية العليا للانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، وهم عقيلة صالح، وضو عبد الله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبد المجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش.

وأثار ترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر جدلا واسعا بين أوساط الناخبيين الليبين.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءا من 8 نوفمبر وحتى 22 من نوفمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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