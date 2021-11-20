مستعينا بGPS والأقمار الاصطناعية..المغرب يستعد لاجراء احصاء عام لساكنته سنة 2024

2021-11-20 / 10:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن إطلاق الاستعدادات لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024 وذلك تطبيقا لتوصيات الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء هذه العملية الوطنية الكبرى مرة كل 10 سنوات.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنها أطلقت الاستعدادات اللازمة لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024 ، مشيرة الى أنه خلال سنة 2021، عملت المندوبية على وضع الترتيبات اللازمة واتخاذت الإجراءات التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاز الأشغال الخرائطية للإحصاء المقبل، التي سيتم الشروع فيها خلال الفصل الأخير من سنة 2022.

وأفادت المندوبية،في بلاغها بأنها نظمت عدة استشارات تقنية مع مؤسسات دولية متخصصة في إنتاج البرامج المعلوماتية المتعلقة بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء بشكل مندمج من أجل تحديد المواصفات التقنية للبرامج المعلوماتية الأنسب لإنجاز الإحصاء المقبل، مشيرة الى أنها قامت ،بعد الاطلاع على أهم التجارب الدولية، بوضع مقاربة مندمجة تقتضي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتجميع المعطيات بدل الاستمارات الورقية وذلك في إطار نظام معلوماتي يدمج كافة مراحل الإحصاء.

وتتضمن هذه المقاربة إنجاز الأعمال الخرائطية باستخدام نظام التموقع العالمي (GPS) واعتماد صور الأقمار الاصطناعية حديثة الإصدار وعالية الدقة في إطار نظام معلومات جغرافية متنقل، وتجميع معطيات الإحصاء باستعمال اللوحات الإلكترونية بدل الاستمارات الورقية.

من شأن هذه المقاربة ،وفقا للمندوبية، أن تمكن من ربط مكونات مختلف الوحدات الجغرافية بما فيها مناطق الإحصاء ومواقع البنايات والمساكن والمحلات المهنية، مع المعطيات الإحصائية المجمعة في مختلف مراحل الإحصاء، مما سيمكن من تحسين جودة المعطيات وإغناء التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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