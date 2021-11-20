الآلاف يتظاهرون في فيينا ضد قيود كورونا الجديدة

هبة بريس - وكالات

تجمع أكثر من 35 ألف متظاهر، وفق الشرطة، السبت (20 نوفمبر الثاني 2021) في العاصمة النمساوية فيينا للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة أمس لمكافحة جائحة كورونا.

ورفع الحشد في قلب المدينة بالقرب من مكتب المستشارية لافتات تندد بـ”دكتاتورية كورونا”، وأخرى كُتب عليها “لا لتقسيم المجتمع”. وجرت المظاهرة في ظل مراقبة مشددة من الشرطة، التي أوقفت عشرة أشخاص.

وقالت كاتارينا غيرشر، التي قدمت من مقاطعة تيرول في رحلة تستغرق ست ساعات من أجل التظاهر: “ليس من الطبيعي أن نُحرم من حقوقنا”. وأضافت المعلمة البالغة من العمل 42 عاماً أن “الضغط في المدرسة قوي جداً”، مشيرة إلى فحوص كشف كورونا التي يتم إجراؤها كل أسبوع في الفصول.

وتابعت بالقول إن “الحكومة تريد تقسيمنا ويجب أن نظل متحدين”.

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