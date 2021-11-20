إعفاء الأطفال دون 12 عاماً بالقائمة “ب” من فحص “كورونا”و”جواز التلقيح ” لولوج المغرب
هبة بريس - الرباط
وجاء في المنشور ،:” يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من القادمين من بلدان
أعلنت الخطوط الملكية المغربية عبر حسابها على موضع “فايسبوك” تحديث شروط الوصول الى المغرب بالنسبة للأطفال الذين تقل سنهم عن 12 سنة .
وجاء في المنشور ،:” يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من القادمين من بلدان
القائمة “ب” من الادلاء باختبار الكشف عن كورونا PCR، أو جواز التلقيح sars-cov-2″.
للتذكير فتم تصنيف الدول إلى قائمتين، بناء على تعليمات وزارة الصحة، و المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية
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