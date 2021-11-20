إعفاء الأطفال دون 12 عاماً بالقائمة “ب” من فحص “كورونا”و”جواز التلقيح ” لولوج المغرب

هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عبر حسابها على موضع “فايسبوك” تحديث شروط الوصول الى المغرب بالنسبة للأطفال الذين تقل سنهم عن 12 سنة .

وجاء في المنشور ،:” يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من القادمين من بلدان

القائمة “ب” من الادلاء باختبار الكشف عن كورونا PCR، أو جواز التلقيح sars-cov-2″.

للتذكير فتم تصنيف الدول إلى قائمتين، بناء على تعليمات وزارة الصحة، و المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية

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