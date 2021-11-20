الصحة العالمية “قلقة للغاية” من تزايد حالات الإصابة في أوروبا

2021-11-20 / 9:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها “قلقة للغاية” بشأن انتشار فيروس كورونا في أوروبا، حيث تواجه القارة موجة جديدة من العدوى.

وفي حديث إلى بي بي سي حذر المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانس كلوغه، من أنه قد يتم تسجيل نحو نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول شهر مارس/ آذار، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقال كلوغه إن تطبيق تدابير مثل ارتداء أقنعة الوجه يمكن أن يساعد على الفور.

يأتي التحذير في الوقت الذي سجلت عدة دول معدلات إصابة عالية على نحو غير مسبوق، وفرضت عمليات إغلاق كاملة أو جزئية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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