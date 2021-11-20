حزب منيب يرفض قرار بنموسى تحديد شرط 30 سنة لاجتياز “مباراة التعليم”

2021-11-20 / 8:58 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، عن رفضه للشروط التي تضمنها اعلان الاكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضية بتحديد شروط جديدة لاجتياز مباريات “أطر الأكاديميات”.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ،أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المغربي من الحكومة الحالية ان تفي بوعودها التي سطرتها في برنامجها الانتخابي وفتح أوراش حقيقة للاصلاح، أبت هذه الحكومة الا ان تسير على نفس النهج الذي سطر لها وان تخرق الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص عبر وضع شروط غير قانونية لاجتياز مباريات اطر الاكاديميات بحسب ماورد في البلاغ .

وعبر الحزب عبر البلاغ ذاته، عن رفضه لما أسماها الشروط اللاقانونية واللادستورية التي تضمنها اعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لافتا الى انها خطوة نحو خوصصة التعليم ، مطالببن الحكومة بالغاء نظام التعاقد وادماج الاساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية عبر نظام موحد .

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نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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