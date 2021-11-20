بوركينا فاسو.. محتجون يحاصرون قافلة عسكرية فرنسية ويمنعونها من عبور أراضيهم

2021-11-20 / 8:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شكّل محتجون معارضون حاجزًا بشريًا بمدينة( كايا) في بوركينا فاسو لمنع قافلة تابعة للقوات العسكرية الفرنسية المعروفة بـ (برخان) من المرور إلى وجهتها في النيجر.

واحتشد مئات الأشخاص على الطريق لإغلاق ممر العربات المدرعة المحملة بالسلاح، ورفع السكان المحليون لافتة كتب عليها “كايا تقول للجيش الفرنسي عد إلى وطنك”.

وكشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الحصار الذي فرضه سكان المدنية على المركبات التابعة لكتيبة “برخان” وسط احتجاجات عارمة ضد الوجود الفرنسي في أفريقيا .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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