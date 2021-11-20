الداكي يستنفر وكلاء الملك للتعامل بصرامة مع المعتدين على مهنيي الصحة

2021-11-20 / 8:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حث الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة جميع الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة وذلك عبر دورية لرئيس النيابة العامة بتاريع 15 نونبر 2021.

ودعا الداكي في الدورية الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها, مشددا على ضرورة معالجة شكايات الأطر الصحة بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وتضمنت الدروية اشارة لتنامي ظاهرة الإهانات والاعتداءات التي تطال بعض أطر وزارة الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، وهي أفعال قد تطالها مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. ارى انه قرار منصف وموضوعي علينا احترام اطرنا الطبية وشبه الطبية وتقدير المهام النبيلة التي يقومون بها ازاء حماية صحة المواطنين

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