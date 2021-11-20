البطولة الاحترافية ..فريق الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه أولمبيك آسفي

2021-11-20 / 7:38 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

تعادل فريق الجيش الملكي مع ضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة ال11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق أولمبيك آسفي حمزة خابا (د 19)، فيما عدل النتيجة لفريق الجيش الملكي محمد الشيبي (90+3).

وحل فريق الجيش الملكي ،عقب هذه النتيجة، في المركز الثالث بمجموع 19 نقطة، فيما جاء فريق أولمبيك آسفي في المركز ال11 برصيد 10 نقاط.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق أولمبيك آسفي ضيفه فريق الرجاء الرياضي يوم الثلاثاء المقبل، فيما يواجه فريق الجيش الملكي مضيفه المغرب الفاسي يوم الأربعاء.

البطاقة التقنية :

– البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” (الدورة ال11).

– الجيش الملكي – أولمبيك آسفي 1-1 (الشوط الأول 0-1).

– المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

– انطلاق المباراة على الساعة الرابعة زوالا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب شهادة تلقيح مزيفة.. استقالة مدرب نادي ألماني من منصبه

بسبب شهادة تلقيح مزيفة.. استقالة مدرب نادي ألماني من…

2021-11-20 / 3:33 مساءً
Photo of تصنيف الفيفا.. المغرب يقفز للمركز الثاني افريقيا والأول عربيا

تصنيف الفيفا.. المغرب يقفز للمركز الثاني افريقيا والأول عربيا

2021-11-19 / 3:53 مساءً
Photo of بعد الفوز على غينيا.. خاليلوزيتش: “حققنا مسارا استثنائيا”

بعد الفوز على غينيا.. خاليلوزيتش: “حققنا مسارا استثنائيا”

2021-11-17 / 10:54 صباحًا
Photo of تصفيات مونديال قطر ..المنتخب المغربي يلاقي نظيره الغيني في الرباط بدلا من الدار البيضاء

تصفيات مونديال قطر ..المنتخب المغربي يلاقي نظيره الغيني في…

2021-11-14 / 9:38 مساءً
Photo of ذهبيتان وأربع برونزيات.. المنتخب المغربي يتوج ثالثا في الدوري الإفريقي للجيدو

ذهبيتان وأربع برونزيات.. المنتخب المغربي يتوج ثالثا في الدوري…

2021-11-14 / 6:14 مساءً
Photo of فريق “الأحرار” يطالب بإعادة فتح الملاعب أمام الجمهور

فريق “الأحرار” يطالب بإعادة فتح الملاعب أمام الجمهور

2021-11-14 / 10:35 صباحًا
Photo of المغرب يتصدر الترتيب الإفريقي ويفوز بأربع ميداليات في اليوم الأول للدوري الإفريقي للجيدو بدكار

المغرب يتصدر الترتيب الإفريقي ويفوز بأربع ميداليات في اليوم…

2021-11-13 / 8:18 مساءً
Photo of خليلوزيتش: باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يبرهن عن أداء جيد

خليلوزيتش: باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يبرهن عن…

2021-11-12 / 9:57 صباحًا
Photo of مونديال قطر 2022.. المنتخب المغربي يخوض مباراته ضد السودان

مونديال قطر 2022.. المنتخب المغربي يخوض مباراته ضد السودان

2021-11-11 / 9:45 مساءً
Photo of رسميا.. الرجاء يتعاقد مع المدرب البلجيكي فيلموتس

رسميا.. الرجاء يتعاقد مع المدرب البلجيكي فيلموتس

2021-11-11 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق