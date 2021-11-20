البطولة الاحترافية ..فريق الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه أولمبيك آسفي

هبة بريس - وكالات

تعادل فريق الجيش الملكي مع ضيفه أولمبيك آسفي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة ال11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق أولمبيك آسفي حمزة خابا (د 19)، فيما عدل النتيجة لفريق الجيش الملكي محمد الشيبي (90+3).

وحل فريق الجيش الملكي ،عقب هذه النتيجة، في المركز الثالث بمجموع 19 نقطة، فيما جاء فريق أولمبيك آسفي في المركز ال11 برصيد 10 نقاط.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق أولمبيك آسفي ضيفه فريق الرجاء الرياضي يوم الثلاثاء المقبل، فيما يواجه فريق الجيش الملكي مضيفه المغرب الفاسي يوم الأربعاء.

البطاقة التقنية :

– البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” (الدورة ال11).

– الجيش الملكي – أولمبيك آسفي 1-1 (الشوط الأول 0-1).

– المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

– انطلاق المباراة على الساعة الرابعة زوالا.

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