مصدر “لهبة بريس “: الحكومة لن تتراجع عن قرار 30 سنة لتوظيف الأساتذة

هبة بريس - الرباط

‎كشف مصدر مطلع بأن الحكومة لن تتراجع عن شرط السن المحدد في 30 سنة من أجل ولوج مراكز التكوين ، مؤكدة بأن القرار مهم للرفع من جودة التعليم .

‎وأضاف نفس المصدر لموقع “هبة بريس” بأن اعتماد السن لا يتعارض مع القانون حيث أن الوزارة تراهن من خلال هذا القرار على استقطاب الشباب الحالمين بمهنة التدريس كخيار رئيسي عوض أن يظل آلية لامتصاص البطالة،نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه الأستاذ من أجل إصلاح المنظومة التربوية.

‎واسترسل المصدر قائلا أن فرض بنموسى لسن محدد لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات ليس إقصاء لأي طرف، ولا تفضيل طرف على الآخر، بل هي فرصة سانحة للشباب للمساهمة ومرافقة التنزيل الأمثل لإصلاح خطة التربية والتعليم وفق تعبيره.

‎ ويبدو أن مبررات الوزارة هو جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

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