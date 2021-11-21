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ليبيا.. الدبيبة يعد بتسهيل تعليم الأمازيغية في المدارس

2021-11-21 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه سيصدر تعليماته لوزارة التعليم بتسهيل كل السبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في جميع مدارس البلاد.

وقال، خلال زيارة إلى بلدية زوارة، إن “الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية”.

وأضاف: “أبشع ما قد يتعرض له الإنسان أن يتعرض لطمس هويته، وقوة مجتمعنا تكمن في تنوعه”.

وشدد على أن “من حق الأمازيغ أن يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق”، وأضاف: “أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية”.

ويقول الأمازيغ، إنهم “يشكلون نحو 10% من سكان ليبيا، وأنهم أسهموا بشكل كبير في الثورة التي اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، والذي لم يكن يعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية”. ويسكن معظم الأمازيغ في جبل نفوسة وزوارة وغدامس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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