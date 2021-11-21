الصورة تعبيرية

ليبيا.. الدبيبة يعد بتسهيل تعليم الأمازيغية في المدارس

2021-11-21 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه سيصدر تعليماته لوزارة التعليم بتسهيل كل السبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في جميع مدارس البلاد.

وقال، خلال زيارة إلى بلدية زوارة، إن “الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية”.

وأضاف: “أبشع ما قد يتعرض له الإنسان أن يتعرض لطمس هويته، وقوة مجتمعنا تكمن في تنوعه”.

وشدد على أن “من حق الأمازيغ أن يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق”، وأضاف: “أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية”.

ويقول الأمازيغ، إنهم “يشكلون نحو 10% من سكان ليبيا، وأنهم أسهموا بشكل كبير في الثورة التي اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، والذي لم يكن يعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية”. ويسكن معظم الأمازيغ في جبل نفوسة وزوارة وغدامس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الانتخابات في بلغاريا .. بدأ التصويت في الجولة الثانية

الانتخابات في بلغاريا .. بدأ التصويت في الجولة الثانية

2021-11-21 / 9:03 صباحًا
Photo of 30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق…

2021-11-20 / 11:02 مساءً
Photo of الآلاف يتظاهرون في فيينا ضد قيود كورونا الجديدة

الآلاف يتظاهرون في فيينا ضد قيود كورونا الجديدة

2021-11-20 / 10:00 مساءً
Photo of الصحة العالمية “قلقة للغاية” من تزايد حالات الإصابة في أوروبا

الصحة العالمية “قلقة للغاية” من تزايد حالات الإصابة في…

2021-11-20 / 9:04 مساءً
Photo of بوركينا فاسو.. محتجون يحاصرون قافلة عسكرية فرنسية ويمنعونها من عبور أراضيهم

بوركينا فاسو.. محتجون يحاصرون قافلة عسكرية فرنسية ويمنعونها من…

2021-11-20 / 8:19 مساءً
Photo of الجزائر ..أزيد من 1400 قضية مساس بحقوق الطفل خلال سنة 2021 .

الجزائر ..أزيد من 1400 قضية مساس بحقوق الطفل خلال…

2021-11-20 / 6:54 مساءً
Photo of حزب الله” يعلق على قرار بريطانيا تصنيف “حماس” منظمة إرهابية

حزب الله” يعلق على قرار بريطانيا تصنيف “حماس” منظمة…

2021-11-20 / 6:20 مساءً
Photo of قرار تاريخي.. اليابان تفتح باب الهجرة

قرار تاريخي.. اليابان تفتح باب الهجرة

2021-11-20 / 3:58 مساءً
Photo of كندا تسمح بإعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً

كندا تسمح بإعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11…

2021-11-20 / 12:09 مساءً
Photo of رسميا.. عقيلة صالح يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ويؤكد: سنتجاوز الماضي

رسميا.. عقيلة صالح يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ويؤكد:…

2021-11-20 / 10:58 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق